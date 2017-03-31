Меджлис подал жалобу в ЕСПЧ из-за действий российских властей в Крыму

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Меджлис крымскотатарского народа подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал", который представляет интересы Меджлиса в ЕСПЧ.

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Жалоба подана в связи со внесением российскими властями Меджлиса в список экстремистских организаций и запретом его деятельности на полуострове.

В жалобе Меджлис указал, что такие действия властей РФ нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также отмечается, что членов организации преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Меджлис также пожаловался, что российские суды не признают его статус как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью 14 (запрет дискриминации).

Члены Меджлиса также утверждают, что были лишены права на справедливое судебное разбирательство и что они не могли предположить, что их деятельность станет нарушать анти-экстремистское законодательство.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховный суд РФ окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар на территории России и в Крыму как "экстремистской" организации.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.