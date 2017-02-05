В Крыму освободили адвоката членов Меджлиса крымскотатарского народа

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости Украина. В Крыму вышел на свободу адвокат Эмиль Курбединов, представляющий в судах интересы Меджлиса крымскотатарского народа, после того, как провел десять суток под стражей, сообщает Антон Наумлюк на Facebook.

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Адвоката задержали в Бахчисарае 26 января, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи.

Вскоре его арестовали на 10 суток. Курбединова обвинили в том, что в 2013 году он якобы опубликовал у себя на странице в "ВКонтакте" фото и видео с митинга организации Хизб ут-Тахрир, в квартире и офисе Курбединова провели обыски.

Напомним, ранее Верховный суд России признал законным решение о признании "Меджлиса крымскотатарского народа" экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ.

Верховная Рада Украины призвала международное сообщество осудить и не признавать запрет Меджлиса крымскотатарского народа в Российской Федерации.