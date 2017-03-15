В Украине в среду небольшие дожди

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В среду в Одесской, днем и в западных, северных и Винницкой областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер северо-западный (на юге и востоке — северо-восточный), 5-10 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на севере Левобережья местами 3-5 градусов мороза, днем 5-10° тепла.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

Во Львове 15 марта ночью без осадков, днем прогнозируем небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью —1..1°, днем 7..9°.

Ранее сообщалось о сильном снегопаде на северо-восточном побережье США.