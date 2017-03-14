По Украине во вторник дожди с мокрым снегом

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник в северных и Винницкой областях без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь, в Карпатах, ночью и в Прикарпатье, в Полтавской и Харьковской областях с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

"Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге страны 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° мороза", — говорится в сообщении.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

Во Львове вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью —1..1°, днем 6..8°.

Ранее сообщалось об ухудшении состояния дорожного полотна с приходом весны.