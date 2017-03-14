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    Общество

    По Украине во вторник дожди с мокрым снегом

    (обновлено: )95
    Как прогнозируют синоптики, в Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла, однако во Львове возможен дождь с мокрым снегом.
    Люди под зонтиком на эскалаторе. Архивное фото
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник в северных и Винницкой областях без осадков, на остальной территории местами небольшой дождь, в Карпатах, ночью и в Прикарпатье, в Полтавской и Харьковской областях с мокрым снегом, сообщает Укргидрометцентр.

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    "Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на юге страны 1-6° тепла, днем 5-10° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 0-5° мороза", — говорится в сообщении.

    В Киеве во вторник без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.

    Во Львове вероятен небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью —1..1°, днем 6..8°.

    Ранее сообщалось об ухудшении состояния дорожного полотна с приходом весны.

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