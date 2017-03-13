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    Общество

    В понедельник на западе Украины пройдут дожди с мокрым снегом

    (обновлено: )32
    По прогнозам синоптиков, в Киеве в понедельник без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2..4°, днем 8..10°. Во Львове мокрый снег и дождь.
    Мокрый снег с дождем
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник будет преобладать облачная погода с прояснениями, сообщает Укргидрометцентр.

    Александр Кава
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    "В западной части дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с", — говорится в сообщении в Facebook.

    Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в западных областях 2-7° тепла, на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

    В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2..4°, днем 8..10°.

    Во Львове в понедельник дождь с мокрым снегом. Ветер с северо-запада, умеренный. Ночью 1..3°, днем 3..5°.

    В Днепре без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3..5°, днем 8..10°.

    Ранее сообщалось об ухудшении состояния дорожного полотна с приходом весны.

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