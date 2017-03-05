Глава ВККС: в 200 судах Украины осталось меньше половины судей

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В 200 украинских судах осталось менее половины судей, заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков в интервью ZN.UA.

По его словам, с июня по конец сентября прошлого года из судебной системы по собственному желанию уволились 1,6 тыс. человек, чего в истории Украины ранее не было никогда.

Как утверждает глава комиссии, многие устали от постоянного психологического давления и обвинений. Многие приняли решение об уходе после июньского решения Конституционного суда Украины, вернувшего льготы и гарантии при уходе судей в отставку по собственному желанию. В то же время многих напугало квалификационное оценивание, начатое ВККС.

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По словам Козьякова, огромное количество судей просто не захотели предавать огласке свое имущественное состояние.

"Среди тех, кто ушел, было немало профессионалов, порядочных людей. Теперь примерно в 200 судах осталось менее 50% судей. Аналогичная арифметика — в апелляционных судах. Существуют десятки судов, где один, максимум двое судей. Есть места, где суды не функционируют из-за отсутствия судей как таковых. В курортном Яремче, например. И в этих местах государство не исполняет конституционную функцию по осуществлению правосудия. Ухудшается качество принимаемых судебных решений, удлиняются сроки рассмотрения дел", – подчеркнул он.

По словам главы ВККС, сегодня об очищении судебной власти почти никто не говорит, поскольку судейский корпус сократился на треть: "С обновлением судебной власти будет куда сложнее. На подготовку судьи уйдет 22–24 месяца".

Напомним, в сентябре Верховная Рада в ходе заседания, которое продолжалось почти пять часов, уволила 29 судей.