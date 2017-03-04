Спасатели Украины и ДНР встретились на Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представители ГСЧС Украины и МЧС самопровозглашенной ДНР встретились на территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил журналистам представитель МЧС ДНР.

Согласно информации, они совместно обсуждают ход работ по разминированию станции.

"Представители МЧС ДНР и Украины встретились на территории фильтровальной станции. В настоящее время они обсуждают ход проведения работ по разминированию на территории станции", — рассказал представитель МЧС.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.