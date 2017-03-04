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    Спасатели Украины и ДНР встретились на Донецкой фильтровальной станции

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (219)

    (обновлено: )4630
    В настоящее время представители МЧС самопровозглашенной ДНР и Украины обсуждают ход проведения работ по разминированию на территории Донецкой фильтровальной станции.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представители ГСЧС Украины и МЧС самопровозглашенной ДНР встретились на территории Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщил журналистам представитель МЧС ДНР.

    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    twitter.com/OSCE_SMM
    Донецкая фильтровальная станция: ситуация катастрофическая

    Согласно информации, они совместно обсуждают ход работ по разминированию станции.

    "Представители МЧС ДНР и Украины встретились на территории фильтровальной станции. В настоящее время они обсуждают ход проведения работ по разминированию на территории станции", — рассказал представитель МЧС.

    Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

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