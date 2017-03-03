Киев и ДНР проведут совместную инспекцию Донецкой фильтровальной станции

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Представители Киева и самопровозглашенной ДНР проведут совместную инспекцию на территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), сообщил в четверг РИА Новости источник в ДНР.

Донецкая фильтровальная станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам.

"Сегодня в ходе совещания, на котором присутствовали представители ОБСЕ, СЦКК (Специальный центр по контролю и координации режима прекращения огня — Ред.), "Воды Донбасса" и МЧС, была достигнута договоренность о том, что завтра утром на территории ДФС пройдет совместная инспекция ДНР и украинской стороны, в ходе которой будет произведен тщательный осмотр территории станции и прилегающих к ней дорог на наличие взрывоопасных предметов", — сказал собеседник агентства.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.