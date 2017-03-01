Молодая замминистра энергетики заработала за год почти миллион

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Наталия Бойко, назначенная на прошлой неделе на должность заместителя министра энергетики по вопросам европейской интеграции, заработала в прошлом году 950 тысяч гривен по контракту с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на двух позициях в Национальном совете реформ при президенте Украины. Об этом замминистра сообщила в интервью "Европейской правде".

Ранее стало известно о назначении замминистром энергетики и угольной промышленности 27-летней Натальи Бойко.

"Я заработала в прошлом году 950 тысяч гривен по контракту с ЕБРР на двух позициях в Нацсовете реформ, которые я занимала. То, как эти средства заработаны, может подтвердить любой, кто видел, как я работала. Я их заработала, работая 24/7, уплатила с них налоги, поэтому всем недоброжелателям желаю больше работать", — сказала она.

Бойко также заявила, что на новой позиции она готова год экономить, поскольку у нее "есть неплохие сбережения, а общественная роль и вызов, которые дает эта должность, стоят того, чтобы немного себя ограничить на определенный период".

"Я хочу жить в Украине, это моя страна, я наконец чувствую себя здесь комфортно, я хочу быть полезной. И если ради этого нужно год или чуть больше обойтись без существенных расходов – не проблема", — сказала она.

До назначения в Минэнерго Бойко работала советником в Администрации президента Украины и менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ при главе государства.

В 2015 году Бойко была главным консультантом главного департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины, где осуществляла анализ и доработку законопроектов и подготовку аналитических материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа и рынка электроэнергии.

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До 2015 года Бойко работала в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине — в частности, в секторе нефти и газа.

Ранее широкий общественный резонанс приобрело назначение заместителя министра внутренних дел по евроинтеграции Анастасии Деевой — как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.