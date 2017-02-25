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    Общество

    Аваков поручил доукомплектовать личный состав полиции

    (обновлено: )18
    Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, в некоторых регионах уровень неукомлектованности личного состава полиции достигает критических отметок.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас некомплект полицейских в рядах Национальной полиции Украины составляет около 22 тысяч человек, а это – 20% личного состава, передает пресс-служба МВД.

    Арсен Аваков и Сергей Князев. Архивное фото
    УНИАН
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    "Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3,5 тыс. вакантных должностей подано более 18 тыс. анкет, а в некоторых регионах количество кандидатов на вакантное место достигает девяти человек", – отметил он.

    По словам Авакова, прозрачность процесса работы полицейских комиссий контролируется подразделениями внутренней безопасности.

    Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, в некоторых регионах уровень неукомлектованности личного состава полиции достигает критических отметок – 40% некомплект сотрудников оперативных и следственных подразделений.

    Князев также отметил, что при условии отбора, к примеру, 20 тыс. кандидатов, их обучение займет как минимум 10-12 месяцев.

    Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева.

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