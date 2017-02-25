Аваков поручил доукомплектовать личный состав полиции

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас некомплект полицейских в рядах Национальной полиции Украины составляет около 22 тысяч человек, а это – 20% личного состава, передает пресс-служба МВД.

"Сейчас во всех регионах страны проходят конкурсы. На 3,5 тыс. вакантных должностей подано более 18 тыс. анкет, а в некоторых регионах количество кандидатов на вакантное место достигает девяти человек", – отметил он.

По словам Авакова, прозрачность процесса работы полицейских комиссий контролируется подразделениями внутренней безопасности.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, в некоторых регионах уровень неукомлектованности личного состава полиции достигает критических отметок – 40% некомплект сотрудников оперативных и следственных подразделений.

Князев также отметил, что при условии отбора, к примеру, 20 тыс. кандидатов, их обучение займет как минимум 10-12 месяцев.

Напомним, 8 февраля Кабинет министров Украины назначил новым главой Национальной полиции страны Сергея Князева.