СБУ не причастна к исчезновению лидера "Белого молота" - Гитлянская

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины не совершала никаких действий в отношении главы организации "Белый молот" Владислава Горанина, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее в "Белом молоте" сообщили, что Горанин был похищен в Киеве на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха. Нардеп "Радикальной партии" Андрей Лозовой на странице в Facebook предположил, что похищение Горанина может быть "очередной спецоперацией московской агентуры".

"Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что глава СБУ Василий Грицак поручил принять все необходимые мери для розыска Горанина.

"Белый молот" — организация, отколовшаяся от "Правого сектора".