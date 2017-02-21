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    Общество

    СБУ не причастна к исчезновению лидера "Белого молота" - Гитлянская

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    Как сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, ведомство не осуществляло и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот".
    Владислав Горанин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины не совершала никаких действий в отношении главы организации "Белый молот" Владислава Горанина, сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

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    Ранее в "Белом молоте" сообщили, что Горанин был похищен в Киеве на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха. Нардеп "Радикальной партии" Андрей Лозовой на странице в Facebook предположил, что похищение Горанина может быть "очередной спецоперацией московской агентуры".

    "Служба безопасности Украины не осуществляла и не осуществляет никаких оперативных или следственных действий в отношении координатора организации "Белый молот" Владислава Горанина", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

    Она уточнила, что глава СБУ Василий Грицак поручил принять все необходимые мери для розыска Горанина.

    "Белый молот" — организация, отколовшаяся от "Правого сектора".

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