СБУ завела дело на Прилепина, получившего офицерский чин в ДНР

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина, который стал майором в самопровозглашенной ДНР, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

"Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

Ранее Прилепин заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов ДНР. Пресс-служба главы ДНР Александра Захарченко подтвердила эту информацию. Позже стало известно, что Захарченко присвоил звание майора и лично вручил погоны писателю.

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Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.