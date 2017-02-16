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    Общество

    СБУ завела дело на Прилепина, получившего офицерский чин в ДНР

    (обновлено: )17217
    Досудебное расследование в отношении писателя Захара Прилепина ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
    Писатель Захар Прилепин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении гражданина России, писателя Евгения (Захара) Прилепина, который стал майором в самопровозглашенной ДНР, сообщила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

    Писатель Захар Прилепин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Досудебное расследование ведется по части 1 статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины", — написала Гитлянская на своей странице в Facebook.

    Ранее Прилепин заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов ДНР. Пресс-служба главы ДНР Александра Захарченко подтвердила эту информацию. Позже стало известно, что Захарченко присвоил звание майора и лично вручил погоны писателю.

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    Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.

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