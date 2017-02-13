Писатель Захар Прилепин стал замкомандира батальона ДНР

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Писатель Захар Прилепин сообщил РИА Новости, что стал заместителем командира одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и пока намерен оставаться в ДНР.

Ранее Прилепин в интервью "Комсомольской правде" заявил, что занял пост заместителя командира одного из батальонов ДНР. Пресс-служба главы ДНР Александра Захарченко подтвердила эту информацию.

"Да это правда, я – замкомандира батальона", — сказал Прилепин, добавив, что намерен оставаться в ДНР " по обстоятельствам".

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.

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Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.