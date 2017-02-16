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    Общество

    В Тернополе женщина нашла окурок в булочке с вишнями

    (обновлено: )5011
    Местная жительница города Тернополь сообщила, что обратила внимание на странный вкус мучного изделия, а потом обнаружила в булочке с вишнями окурок.
    Пирожок с вишнями и найденный в нем окурок
    0352.ua

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе женщина в булочке с вишнями обнаружила окурок. 

    "Дорогие тернопольчане!!!! Будьте очень внимательны с тем, что вы едите. Сегодня решила попить булочку с чаем. Булка была с вишнями. Мало того, что начинки было не очень много, так еще и был какой-то очень неприятный вкус. Когда я посмотрела, что это такое, то не поверите, что я нашла… окурок!!! На моем месте могла быть какая-то ребенок или к примеру беременная женщина, не посмотрела бы и съела это. Поэтому, обращаться к тем, кто когда-либо захочет полакомиться таким "вкусности". Внимательно смотрите, что вы едите, а чтобы перечислить бросаю этикетку, чтобы никто точно больше не купил такой булки с "сюрпризом", — цитирует ресурс 0352.ua жительницу Тернополя.

    0352.ua
    Окурок, найденный в пирожке с вишнями
    0352.ua
    Этикетка от пирожка с вишнями, в котором найден окурорк

    Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что цены на продукты питания "бьют все рекорды", в январе значительно подорожали овощи. По его словам, к соответствующим выводам пришли эксперты Ассоциации, проанализировав цены за январь 2017 года на основе данных Госслужбы статистики страны.

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