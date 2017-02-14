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    ГСЧС проведет осенью учения с экспертами из США

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    Украинской стороной было поддержано предложение американских коллег провести ряд подготовительных семинаров в апреле и июне текущего года перед проведением учений осенью.
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Спасатели ГСЧС осенью 2017 года планируют провести командно-штабные учения с представителями Агентства уменьшения угрозы министерства обороны США.

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    Как сообщает во вторник Госслужба Украины по ЧС, об этом стало известно по итогам встречи замглавы ведомства Руслана Билошицкого и представителей американского агентства.

    "В ходе встречи участники обсудили возможность проведения командно-штабных учений национального уровня с участием американских экспертов осенью текущего года. В частности, стороны предварительно достигли договоренности относительно создания рабочей группы, разработки сценария и определения участников учений. Украинской стороной было поддержано предложение американских коллег провести ряд подготовительных семинаров в апреле и июне текущего года перед проведением учений", — говорится в сообщении.

    По данным ГСЧС, во время обсуждения участники встречи определились с тем, какая помощь с учебными планами необходима украинской Госслужбе по ЧС, чтобы подготовить свои собственные кадры для обеспечения оперативного реагирования на РХБЯ-угрозы (угрозы, связанные с применением террористическими группами химических, биологических, радиологических и ядерных веществ).

    Напомним, 1 февраля в акватории Черного моря начались первые в текущем году военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран-участниц НАТО.

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