ГСЧС проведет осенью учения с экспертами из США

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Спасатели ГСЧС осенью 2017 года планируют провести командно-штабные учения с представителями Агентства уменьшения угрозы министерства обороны США.

Как сообщает во вторник Госслужба Украины по ЧС, об этом стало известно по итогам встречи замглавы ведомства Руслана Билошицкого и представителей американского агентства.

"В ходе встречи участники обсудили возможность проведения командно-штабных учений национального уровня с участием американских экспертов осенью текущего года. В частности, стороны предварительно достигли договоренности относительно создания рабочей группы, разработки сценария и определения участников учений. Украинской стороной было поддержано предложение американских коллег провести ряд подготовительных семинаров в апреле и июне текущего года перед проведением учений", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, во время обсуждения участники встречи определились с тем, какая помощь с учебными планами необходима украинской Госслужбе по ЧС, чтобы подготовить свои собственные кадры для обеспечения оперативного реагирования на РХБЯ-угрозы (угрозы, связанные с применением террористическими группами химических, биологических, радиологических и ядерных веществ).

Напомним, 1 февраля в акватории Черного моря начались первые в текущем году военно-морские учения "Морской щит-2017" при участии Украины и семи стран-участниц НАТО.