В США обещают увеличить масштаб военных учений в Европе

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В ходе учений в Европе страны НАТО уделят больше внимания комплексному взаимодействию союзников. Об этом заявил замкомандующего войсками США в Европе генерал-лейтенант Тим Рэй, передает агентство Рейтер.

"Мы увеличим масштаб многих учений, которые регулярно проводим, и придадим им более комплексный характер, уделяя внимание объединенной организации взаимодействия, противоракетной обороне и операциям по преодолению кризисных ситуаций", — заявил Рэй.

Страны альянса переключатся с отработки совместных маневров отдельно взятых родов войск, например, авиации, на выстраивание взаимодействия различных военных подразделений. Кроме того, члены НАТО планируют усовершенствовать инфраструктуру и разместить в Европе материальные запасы и амуницию.

По данным агентства, кроме того, Рэй поприветствовал прибытие в порт ФРГ 2,8 тысячи единиц военной техники, которая будет задействована в военных учениях США и Польши в конце января. В учениях примут участие почти четыре тысячи американских военнослужащих. В Европу прибыли танки и транспортная техника, которая, по словам военного, стала лишь частью более крупных сил "в космосе, киберпространстве, в воздухе и на море".

Ранее постпред США при НАТО Дуглас Льют заявил в интервью телеканалу ABC News, что, по его мнению, Россия не "намеревается нападать" на альянс.