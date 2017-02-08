Умер депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На 80-м году жизни умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат, сообщил бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

"С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас, – написал Яценюк. — Глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Петра Михайловича".

Петр Ванат родился 28 января 1938 года. На момент избрания проживал в Запорожье, 27 ноября 2014 года приобрел депутатские полномочия.

В ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Народный фронт", занимая 45 место в списке. Ванат являлся членом фракции "Народного фронта".

Напомним, 3 февраля в больнице умер мэр Луцка Николай Романюк.