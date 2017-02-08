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    Общество

    Умер депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

    (обновлено: )19920
    О смерти народного депутата сообщил в соцсети лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Ванат в ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Народный фронт", занимая 45 место в списке.
    Петр Ванат
    facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. На 80-м году жизни умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат, сообщил бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

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    "С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната – светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас, – написал Яценюк. — Глубочайшие соболезнования родным, близким, всем, кто знал Петра Михайловича".

    Петр Ванат родился 28 января 1938 года. На момент избрания проживал в Запорожье, 27 ноября 2014 года приобрел депутатские полномочия.

    В ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Народный фронт", занимая 45 место в списке. Ванат являлся членом фракции "Народного фронта".

    Напомним, 3 февраля в больнице умер мэр Луцка Николай Романюк.

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