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    В мире

    В Индии умер посол РФ Александр Кадакин

    (обновлено: )53802
    Александр Кадакин был родом из Кишинева, в 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии.
    Александр Кадакин
    Из открытых источников

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В четверг в Нью-Дели в результате болезни умер посол РФ в Индии Александр Кадакин, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Индии.

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    "Посольство РФ в республике Индия с глубоким прискорбием извещает, что 26 января после непродолжительной болезни в одной из центральных больниц Нью-Дели скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии А.М. Кадакин. На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера А.М. Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", — сообщили в посольстве.

    Александр Кадакин родился 22 июля 1949 года в Кишиневе. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, тогда же приступил к дипломатической службе, начав работу в посольстве СССР в Индии. В 1978-1989 годах работал в центральном аппарате МИД, а в 1989 вернулся в Индию в качестве советника-посланника.

    В 1992-1997 годах возглавлял российскую дипмиссию в Непале, в 1997-1999 годах был директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ. В 1999-2004 годах Кадакин провел первую командировку в качества посла РФ в Индии. В 2004-2005 годах – посол по особым поручениям МИД, а с 2005 года по 2009 год был послом России в Швеции. В октябре 2009 года был вновь назначен послом в Индии.

    Являлся академиком Российской академии естественных наук, владел английским, хинди, румынским, урду, французским языками.

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    Напомним, в декабре посол РФ в Турции Андрей Карлов умер в результате вооруженного нападения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в апреле 2016 года спецслужбы США пытались завербовать советника-посланника посольства РФ в Вашингтоне.

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