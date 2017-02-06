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    Глава госинспекции ядерного регулирования умер на рабочем месте

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    Сообщается, что Сергей Божко, который был назначен главой государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2014 году, скончался на рабочем месте.
    Глава государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Глава государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко скончался на рабочем месте, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

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    "Коллектив Госатомрегулирования с глубоким прискорбием извещает, что в понедельник, 6 февраля 2017 года, ушел из жизни Божко Сергей Георгиевич, председатель государственной инспекции ядерного регулирования Украины", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, у него на рабочем месте остановилось сердце.

    Божко был назначен главой госинспекции в 2014 году. В 2016 он был награжден знаком отличия президента Украины за весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность.

    Согласно сообщению, Божко занимался созданием системы регулирования ядерной и радиационной безопасности в Украине, в частности, участвовал в разработке ядерного законодательства страны, создании систем лицензирования ядерных установок, инспекционной деятельности по ядерной и радиационной безопасности. В пресс-службе отметили, что Божко также занимался разработкой международных документов по безопасности ядерных установок.

    Напомним, в пятницу в Луцкой городской клинической больнице на 58-м году жизни умер Луцкий мэр Николай Романюк.

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