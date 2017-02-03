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    Общество

    Луцк объявил двухдневный траур в связи со смертью мэра

    (обновлено: )18
    Будет ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории города, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, в общественном транспорте.
    Мэр Луцка Николай Романюк. Архивное фото
    Украинская правда

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Луцке в субботу и воскресенье (4 и 5 февраля) объявлен днями траура в связи с преждевременной смертью городского головы Николая Романюка, сообщили в отделе информационной работы Луцкого горсовета.

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    REUTERS Ilya Naymushin
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    Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал первый заместитель городского головы Тарас Яковлев.

    "В знак скорби по умершему будут приспущены государственные флаги Украины с черной лентой на административных зданиях городского совета, коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города",- отмечается в сообщении.

    Будет также ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории города, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, в общественном транспорте.

    Прощание с Романюком состоится 5 февраля с 10.00 до 12.00 в помещении Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко.

    Напомним, в пятницу в Луцкой городской клинической больнице на 58-м году жизни умер Луцкий мэр Николай Романюк.

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