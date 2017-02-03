Луцк объявил двухдневный траур в связи со смертью мэра

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Луцке в субботу и воскресенье (4 и 5 февраля) объявлен днями траура в связи с преждевременной смертью городского головы Николая Романюка, сообщили в отделе информационной работы Луцкого горсовета.

Отмечается, что соответствующее распоряжение подписал первый заместитель городского головы Тарас Яковлев.

"В знак скорби по умершему будут приспущены государственные флаги Украины с черной лентой на административных зданиях городского совета, коммунальных предприятий и учреждений, государственных предприятий, учреждений, организаций на территории города",- отмечается в сообщении.

Будет также ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий на территории города, запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли, в общественном транспорте.

Прощание с Романюком состоится 5 февраля с 10.00 до 12.00 в помещении Волынского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко.

Напомним, в пятницу в Луцкой городской клинической больнице на 58-м году жизни умер Луцкий мэр Николай Романюк.