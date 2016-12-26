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Россия, траур по погибшим в авиакатастрофе

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Крушение российского Ту-154 над Черным морем (70)

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    Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по гражданам РФ, погибшим в воскресенье в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны РФ, летевшего в Сирию на авиабазу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

    Спасатели МЧС РФ подняли из воды предположительно фрагменты упавшего Ту-154. Видео
    РИА Новости
    Водолазы подняли два элемента механизма управления Ту-154

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    Поисково-спасательные работы на месте крушения воздушного корабля в акватории Черного моря в районе Сочи продолжаются. Российские правоохранительные органы в рамках возбужденного уголовного дела выясняют причины и обстоятельства падения лайнера, повлекшего гибель 92 человек.

    Согласно списку, размещенному на сайте Минобороны России, военным бортом в Сирию для проведения предновогодних концертных выступлений на авиабазе Хмеймим летели 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова под руководством своего художественного руководителя генерал-лейтенанта Валерия Халилова и начальника управления культуры Минобороны России Антона Губанкова.

    В лайнере находились военнослужащие, включая восьмерых членов экипажа, представители российских средств массовой информации, а также исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.

    Продолжаются поиски тел погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крушение российского Ту-154: поиски обломков

    Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Первого канала" российского телевидения, на борту рухнувшего самолета были корреспондент телекомпании Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

    Пресс-служба телеканала "Звезда" подтвердила, что в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

    Телеканал НТВ сообщил, что три его сотрудника вылетели этим спецрейсом: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.

    Об исчезновении с экранов радаров самолета Ту-154, вылетевшего из Сочи, сообщил рано утром в воскресенье источник в экстренных службах. В Росавиации заявили, что этот самолет не является гражданским.

    Затем департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства сообщил, что утром в воскресенье самолет Ту-154 вскоре после взлета с аэродрома Адлера пропал с радиолокационных радаров. Лайнер, прибывший из подмосковного Чкаловска, выполнял в Сочи дозаправку.

    В Минобороны сообщили, что к поиску самолета были привлечены все поисково-спасательные службы министерства и других федеральных ведомств.

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