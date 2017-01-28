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    Общество

    СМИ: Болотов умер от острой сердечной недостаточности

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    Как сообщил руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт", панихида по Болотову пройдет на Троекуровском кладбище, однако место погребения пока определяется.
    Глава ЛНР Валерий Болотов
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики Валерий Болотов умер от острой сердечной недостаточности, сообщил руководитель информационного центра "Юго-Восточный фронт" Константин Кнырик.

    Дмитрий Раимов
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    "Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность", — сказал он.

    По его информации, Болотова похоронят во вторник в московском регионе: "Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках".

    Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Болотов скончался в Москве от инфаркта.

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