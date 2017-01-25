Опрос: треть украинцев готовы навсегда уехать из страны

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Чуть более трети украинцев готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией Research & Branding Group.

Однако, по данным опроса, более половины украинцев не готовы к такому шагу.

"Как показывают результаты соцопроса, проведенного компанией Research & Branding Group в декабре 2016 года, треть жителей Украины (34%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (55%)", — говорится на сайте компании.

По данным опроса, почти за два года – с февраля 2015 года по декабрь 2016 года — число граждан, готовых навсегда уехать из страны, увеличилось на 6% и настолько же уменьшилось число тех, кто не готов покинуть Украину.

Отмечается, что готовность навсегда уехать из Украины в другую страну зависит от региона проживания и возраста, но практически не различается в зависимости от местности проживания и пола респондентов. Так, наиболее настроены эмигрировать жители центральной (37%), а наименее – жители западной Украины (31%). На юге и востоке страны доля потенциальных эмигрантов составляет по 34%.

Также, согласно опросу, в большей мере готовность уехать из страны отличается в зависимости от возраста респондентов. Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи до 30 лет: 55% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну, а меньше всего – среди представителей старшего поколения "кому за 60" (10%). Среди тридцатилетних готовы эмигрировать 47%, среди сорокалетних – 38% и среди пятидесятилетних – 28% представителей возрастной категории.

При этом практически нет разницы в эмигрантских настроениях между женщинами и мужчинами (32-36%), а также в зависимости от местности проживания (33-35%).

В опросе говорится, что главными причинами возможной эмиграции в декабре 2016 года жители Украины назвали предложение интересной и прибыльной работы (28%) и вооруженный конфликт (27%). Далее по значимости следуют экономические проблемы в стране (19%) и семейные обстоятельства (18%).