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Нацполиция с понедельника начнет набор 3 тыс человек на службу

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С 16 января начинается конкурсный отбор кандидатов на службу в подразделения в Национальную полицию. На первом этапе планируется объявить и набрать на службу более 3 тысяч человек.
Национальная полиция Украины
REUTERS Gleb Garanich

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Национальная полиция 16 января объявит о начале конкурсного набора 3 тысяч человек на полицейскую службу.

Полиция Украины
Арсен Аваков/Facebook
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Об этом на брифинге "Результаты работы полиции в период новогодних и рождественских праздников" заявил заместитель главы Нацполиции Украины – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"С 16 января этого года начинается конкурсный отбор кандидатов на службу в подразделения в Национальную полицию. На первом этапе 16 января планируется объявить и набрать на службу более 3 тысяч человек", — сказал он.

"Что касается наших двух ключевых служб — это почти 800 следователей и 930 оперативных работников уголовного розыска", — добавил Вакуленко.

Ранее сообщалось, что в конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию.

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