Донецкая область освоила лишь 10% средств на восстановление - Геращенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В прошлом году на восстановление почти 750 инфраструктурных и социальных объектов в Донбассе государство выделило почти 4 млрд грн, однако работы начались лишь на половине определенных объектов, сообщила первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко.

По ее данным, в 2016 году Верховная Рада направила почти 4 миллиарда гривен на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой области определили 596 объектов, выделив почти 3 млрд грн, в Луганской области — 150 объектов и 1 млрд грн.

"Правда, на сегодняшний день начата работа лишь по половине определенных объектов: где-то только стартовали тендеры, а на некоторых уже полным ходом идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

"Должна отметить достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств – на Донетчине менее 10%, на Луганщине чуть больше. Почему так произошло и были ли случаи, когда тендерные процедуры выписывались так, чтобы сорвать тендер по каким-то причинам? Этот вопрос требует дополнительного изучения", – добавила она.

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Геращенко подчеркнула, что все тендерные процедуры проходят через систему ProZorro, а к строительным работам привлекают переселенцев: "На сегодняшний день порядка 10% работающих на восстановлении инфраструктурных объектов – это перемещенные лица".

"Более детально мониторить каждую копейку потраченных государством денег уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и наши предварительные выводы, результаты и видения. Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии", – резюмировала Геращенко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.