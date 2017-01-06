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Матиос: в 2016 году 285 дел о коррупции были направлены в суд

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По данным главного военного прокурора - заместителя генерального прокурора Украины, в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.
Анатолий Матиос. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. В 2016 году следователи Главной военной прокуратуры направили в суд 285 обвинительных актов в отношении 329 человек в рамках производств о коррупции, сообщил главный военной прокурор — заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос.

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"Всеми следователями военной прокуратуры (144 военных следователя – не путать с 500 детективами НАБУ), кроме других более 3 тыс. расследованных и направленных в суд производств, за весь 2016 в суд направлено 285 обвинительных актов по факту получения или предоставления неправомерной выгоды в отношении 329 человек", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

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Он также сообщил, что в 2016 году суды вынесли 131 обвинительный приговор, в результате чего были осуждены 135 человек.

На днях Матиос сообщил, что о задержании помощника народного депутата, представляющего парламентскую коалицию, на взятке в размере 140 тысяч гривен. 

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