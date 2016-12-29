Матиос: прокуратура подозревает лидера казачьего союза Козицына в терроризме

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении (предъявила обвинение) лидеру казачьего союза "Область войска донского" Николаю Козицыну в участии в террористической организации, сообщил в четверг глава ведомства Анатолий Матиос.

"Двадцать седьмого декабря 2016 года сообщение о подозрении с помощью международной курьерской службы доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына М.И. и вручено ему лично", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, Козицыну инкриминируется ряд статей, в том числе "участие в террористической деятельности", "организация незаконного лишения свободы" и "разбой".

Как заявил Матиос, следствием установлено, что Козицын создал незаконное вооруженное формирование и принимал участие в боевых действиях на территории Украины.

Также он сообщил, что подозреваемый объявлен в государственный розыск, правоохранители готовят ходатайство о предоставлении разрешения на его задержание и доставку в суд для рассмотрения прошения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление заочного досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Украины объявила подозрение в госизмене и попытке изменения границ страны экс-председателю Луганского областного совета Валерию Голенко, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко и их заместителям.