Самолет с украинцами вылетел из ОАЭ в Киев - посол

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Самолет со 109 пассажирами, которые ранее застряли в Объединенных Арабских Эмиратах, вылетел из города Шарджи в Киев. Об этом "Украинской правде" сообщил посол Украины в ОАЭ Юрий Полурез.

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По его данным, вылет состоялся около 20:30.

Ранее Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщил, что граждане Украины долгое время ожидают в международном аэропорту города Шарджа (ОАЭ) вылета в Киев из-за сложных погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.