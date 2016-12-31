Молчание – золото. О чем не скажет Порошенко в своем обращении

Роман Степняк

Арсений Яценюк несколько опередил события. Запустив на католическое Рождество пафосный ролик о роли "Народного фронта" в исторических преобразованиях в стране, он поставил трудную задачу перед президентом Порошенко. Спичрайтерам с Банковой придется приложить немало усилий, чтобы превзойти пафос Арсения Петровича и переписать присвоенные им достижения, которые пережила Украина за последние три года, на имя главы государства.

Новогоднее поздравление президента уже анонсировано в расписании передач на 31 декабря. Никак не обойтись президенту без упоминания реформирования власти и назначения в этом плане нового премьер-министра. Сменщик Арсения Яценюка Владимир Гройсман авторитета власти ничуть не прибавил, а на фоне элегантного предшественника, словно списанного с героя известного сатирического произведения прошлого века смотрится не лучше "отца русской демократии". И дело отнюдь не в возрасте главы правительства, а в неуклюжей политике всей ветви исполнительной власти.

Как раз к Новому году поспели полноценные коммунальные платежки, подготовленные реформированным Кабинетом министров. Многие из тех, кто будет в эту ночь слушать гаранта прав и свобод граждан Украины, из-за страха увидеть в счетах суммы, значительно превышающие пенсии и зарплаты, не решаться эти конверты распечатывать. А те, кто смелее и без предрассудков, будут ругать главу государства, рассказывающего им о реформах уже состоявшихся и тех, которые еще предстоит пережить.

Если еще год назад хотя бы часть проблем, которые не стояли так остро, как сегодня, можно было переложить на того же Яценюка, то сейчас главе государства надо отвечать и за себя, и за премьера. Ведь как объяснить населению, что в сорокамиллионной стране не нашлось человека с реальным высшим образованием, которому можно было бы доверить столь ответственный пост? Понятно, что пристроить на теплое местечко близкого человека, который вырос на твоих глазах, дело нужное и вполне объяснимое, но не до такой же степени!

А ведь не от непотизма и кумовства многие беды в стране ведут начало? Не на этом ли фоне разгорелся скандал с записями депутата Александра Онищенко? Конечно же, это не тема Новогоднего поздравления, о таких вещах в речах по торжественным случаям не упоминают, но народ у нас на несправедливость реагирует тонко, и, хотя бы между строк хотел бы прочитать, как там, на фронтах непримиримой борьбы с коррупцией дела продвигаются? Как Липецкая кондитерская фабрика, не продается? Так и не нашлось покупателя? А налоги от фабрики в казну недружественного государства поступают – и не жалко.

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Кстати, об электронных декларациях. Можно быть абсолютно уверенным, что эта тема в Новогоднем поздравлении будет раскрыта, мол, правильным путем в Европу идем, как и советовали старшие брюссельские товарищи! А вот что высветили эти небрежно заполненные бумажки – и без президентских слов понятно. Там настоящие новогодние чудеса — от неприличных для цивилизованного мира способов хранения денежных знаков путем консервации в трехлитровых банках и старых матрасах до винных погребов коллекционных напитков и раритетных изданий, которым позавидовали бы многие библиотеки с мировыми именами! А еще там личные храмы и персональные иконы из серии "житие святых олигархов", евангелий едва ли не с дарственной надписью авторов! Объяснится ли с народом за себя и собранную вокруг себя элиту президент в Новогоднюю ночь по этому поводу?

Не будем фантазировать: как говорится, кесарю – кесарево. Ему и карты в руки. В частности, введение электронного декларирования для чиновников стало одним из заключительных пунктов дорожной карты по выполнению Украиной условий для предоставления безвизового режима с Европейским Союзом. Об этом непременно скажет глава государства в подведении итогов года.

Слова главы государства о "заветной европейской мечте", несмотря на пафосное произношение, в обществе с каждым очередным произношением воспринимаются все более равнодушно. У большинства населения нет необходимости, а скорее – возможности, пересекать границы лишь для того, чтобы полюбоваться красотами Парижа или Рима. Им бы работу там поприличнее, поскольку дома вообще никакой нет, а европейские соседи не обещают. Не оправдались надежды на экономический рост в связи с введением зоны свободной торговли с европейскими странами. Но вряд ли об этом скажет президент, признаться в бесперспективности европейского вектора развития страны – все равно, что усомниться в целесообразности "революции достоинства".

Буквально недавно завершилась грандиозная финансовая операция, распиаренная как национализация крупнейшего в стране коммерческого "ПриватБанка". Государство, мол, за одну условную гривну приобрело гигантский актив, который теперь будет работать на интересы народа. На самом деле для оздоровления банка необходимо вложить порядка 150 миллиардов гривен, которые придется взять из бюджета страны. Короче говоря, из кармана каждого. Даже ребенка.

Людей интересует, когда закончится война на Донбассе и какие шаги для этого предпринимает глава государства, кроме воинственных заявлений об укреплении обороноспособности страны. Сколько заработали на выполнении оборонного заказа предприятия, выпускающие продукцию военного назначения и входящие в бизнес-империю главы государства.

Предприниматели и фермеры ставят вопрос о беспрецедентном удушении малого бизнеса и производства на селе. Бизнес обеспокоен усилением налогового давления, введением новых санкций то ли против враждебного соседа, то ли против собственных предприятий.

Население обеспокоено произволом неприкаянных вооруженных группировок, напоминающих среднему поколению возврат в суровые 90-е годы. Мобилизованные участники АТО не могут приспособиться к мирной жизни, а какие-либо программы их адаптации в социуме напрочь отсутствуют. Пришедшие на смену матерым милиционерам новые полицейские, чем власть гордится как символом новейших реформ, на самом деле оказались неприспособленными для борьбы с преступной средой. Чего стоит побоище в Княжичах, где вследствие внутриполицейских разборок погибли шестеро правоохранителей. Как продвигаются расследования громких заказных убийств Олеся Бузины, Павла Шеремета, которые высшие чины называли делом чести? Будет ли поставлен заслон криминальному беспределу и понесет ли кто-либо ответственность за развал правоохранительной системы?

Украинцы не понимают, что происходит в "печерском треугольнике" между администрацией главы государства, правительством и парламентом, почему депутаты и министры едва ли не ежедневно выясняют между собой отношения с применением русского мата и подручных средств, в СМИ выливаются мегабайты компромата на чиновников разного уровня, становятся известными примеры подкупа депутатов и чиновников чуть ли не с демонстрацией отпечатков пальцев задействованных лиц, — и все это списывается на издержки европейского выбора и окончательно победившей демократии.

…Что касается Новогоднего поздравления главы государства, то, кажется, выход найден и пафос ролика Арсения Яценюка будет превзойден. Исподволь об этом признался спичрайтер Петра Порошенко, известный политтехнолог Олег Медведев. Мэтр пиара признался, что половину дня мучился в поисках удачной формулировки "для профессиональной политической консультации": "Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Есть ли они на активной российской агентурой, soft power Кремля? Или это чужое нам наследие угро-финского фольклора? Есть ли этому артефакту место в украинском праздничном дискурсе?".

Надо полагать, что ответы на эти судьбоносные вопросы на Банковой все-таки нашли, а праздничный спич главы государства превзойдет все неуклюжие попытки конкурентов.

С Новым годом!