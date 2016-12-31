Украинцы не могут вылететь из аэропорта ОАЭ из-за погодных условий - МИД

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Граждане Украины долгое время ожидают в международном аэропорту города Шарджа (ОАЭ) вылета в Киев из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

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Отмечается, что по состоянию на утро метеоусловия там оставались сложными: густой туман.

"Граждане Украины, которые находятся в аэропорту Шарджа, получили билеты на ближайший рейс до Киева. Украинцы размещены в VIP-зоне и обеспечены необходимым в существующей ситуации", — говорится в сообщении.

Позже департамент консульской службы сообщил, что украинцы все еще находятся в аэропорту города Шарджа.

"Объяснения авиакомпании AirArabia причин задержки рейса в Киев противоречивые. Консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова выехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", — подчеркнули в МИД.

Ранее одна из застрявших туристов Марина Лукьянова сообщила, что более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.