Происшествия
RSS

Украинцы не могут вылететь из аэропорта ОАЭ из-за погодных условий - МИД

(обновлено: )16410
Согласно информации, объяснения авиакомпании AirArabia причин задержки рейса в Киев противоречивые. Консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса.
Граждане Украины не могут вылететь из аэропорта города Шарджа
Maryna Lukianova / Facebook

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Граждане Украины долгое время ожидают в международном аэропорту города Шарджа (ОАЭ) вылета в Киев из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Пьяный лихач устроил гонки в аэропорту Казани. Видео
Канал на Youtube RT на русском
Пьяный водитель устроил "гонки" в аэропорту Казани

Читайте также: Соцсети кипят: Пинчук предлагает "зраду"

Отмечается, что по состоянию на утро метеоусловия там оставались сложными: густой туман. 

"Граждане Украины, которые находятся в аэропорту Шарджа, получили билеты на ближайший рейс до Киева. Украинцы размещены в VIP-зоне и обеспечены необходимым в существующей ситуации", — говорится в сообщении.

Позже департамент консульской службы сообщил, что украинцы все еще находятся в аэропорту города Шарджа. 

"Объяснения авиакомпании AirArabia причин задержки рейса в Киев противоречивые. Консульство Украины направило повторный запрос AirArabia с требованием разъяснить причины задержки рейса. Консул снова выехал в аэропорт Шарджа с целью урегулирования ситуации", — подчеркнули в МИД.

Ранее одна из застрявших туристов Марина Лукьянова сообщила, что более ста украинских туристов третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы у "Дворца спорта" в центре Киева
Разгул криминала. Резня под Одессой, стрельба в Киеве
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар