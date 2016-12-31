Порядок в Украине в новогоднюю ночь обеспечат 11 тыс правоохранителей

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. В новогоднюю ночь в Украине на проведении массовых мероприятий общественную безопасность будут обеспечивать около 10 тыс. сотрудников Национальной полиции и тысяча военнослужащих Национальной гвардии.

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По данным Департамента коммуникации Нацполиции, в новогоднюю ночь в государстве запланировано проведение более тысячи новогодних массовых мероприятий с участием почти 750 тыс. граждан.

Полиция просит граждан отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил опасения по поводу возможных провокаций со стороны ополченцев в Донбассе на новогодние праздники.