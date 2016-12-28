СБУ: Киев не разглашает дату передачи ополченцам 15 пленных

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Процесс подготовки к передаче ополченцам 15 пленных находится на финишной прямой, однако дату их передачи Киев оглашать не будет в целях безопасности, заявил в четверг советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

"Я как советник председателя СБУ могу сказать, что мы не комментируем подобную информацию. Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время. Могу сказать, что мы на финишной прямой, готовимся к этой операции для того, чтобы передать туда как знак доброй воли 15 человек, которые есть в списках со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", — цитирует слова Тандита украинское информагентство "УНН".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передача пленных пройдет в четверг.