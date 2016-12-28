Общество
RSS

СБУ: Киев не разглашает дату передачи ополченцам 15 пленных

Тема:

Донбасс: снова блокада, снова импровизация (135)

(обновлено: )20
Юрий Тандит сообищил, что СБУ не комментирует информацию о передаче пленных: "Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время".
Юрий Тандит
УНИАН

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Процесс подготовки к передаче ополченцам 15 пленных находится на финишной прямой, однако дату их передачи Киев оглашать не будет в целях безопасности, заявил в четверг советник председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Власти ДНР передали Украине двух пленных женщин
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Передача пленных женщин из ДНР

"Я как советник председателя СБУ могу сказать, что мы не комментируем подобную информацию. Это наша позиция, потому что мы не анонсируем проведение самой операции, потому что мы фактически будем рисковать жизнью людей, если вы будете знать время. Могу сказать, что мы на финишной прямой, готовимся к этой операции для того, чтобы передать туда как знак доброй воли 15 человек, которые есть в списках со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей)", — цитирует слова Тандита украинское информагентство "УНН".

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передача пленных пройдет в четверг.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Юрий Тандит
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Крушение российского Ту-154. Расследование
Год 2016, уходи! Итоги
Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса