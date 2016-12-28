Ополченцы искусственно занижают число пленных в Донбассе - Геращенко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Ополченцы искусственно занижают число пленных, сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

"Искусственно занижается цифра заложников, отдельные районы Донецкой и Луганской области не дают информации о тех, кого удерживают. Например, сейчас в списке СБУ (Службы безопасности Украины), с которым мы работаем в минской группе, более 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58", — написала Геращенко во вторник на своей странице в Facebook.

По ее словам, ополченцы требуют амнистии, но при этом берут в плен мирных жителей и впоследствии требуют обменять их на тех, кто участвовал в военных действиях в Донбассе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.