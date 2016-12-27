Тандит: СБУ известно о двух военных, попавших в плен в Донбассе

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины располагает информацией о двух попавших в плен в Луганской области украинских военнослужащих, но не комментирует это, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"В Службе безопасности есть исчерпывающая информация по поводу двух наших ребят, которые стали заложниками. Единственное, что мы не комментируем эту информацию, тем более в эфире. Ради спасения этих ребят мы не можем отвечать на этот вопрос", — сообщил Тандит в эфире "112 Украина".

Накануне в штабе АТО сообщили о потере связи с двумя военнослужащими. Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к ополченцам.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в одностороннем порядке передала Киеву в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.