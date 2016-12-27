Общество
RSS

Тандит: СБУ известно о двух военных, попавших в плен в Донбассе

Тема:

Донбасс: снова блокада, снова импровизация (107)

(обновлено: )90
Советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что в ведомстве известно о двоих военных, попавших в плен в Донбассе, но информация не комментируется ради спасения военных.
Юрий Тандит
УНИАН

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины располагает информацией о двух попавших в плен в Луганской области украинских военнослужащих, но не комментирует это, заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

Алексей Якубин
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Блокада Донбасса. Якубин о скрытых и реальных мотивах добробатов

"В Службе безопасности есть исчерпывающая информация по поводу двух наших ребят, которые стали заложниками. Единственное, что мы не комментируем эту информацию, тем более в эфире. Ради спасения этих ребят мы не можем отвечать на этот вопрос", — сообщил Тандит в эфире "112 Украина".

Накануне в штабе АТО сообщили о потере связи с двумя военнослужащими. Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил о высокой вероятности того, что военнослужащие могли попасть в плен к ополченцам.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенная ДНР в одностороннем порядке передала Киеву в качестве жеста доброй воли двух пленных женщин.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Олег Саакян
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем