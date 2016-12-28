ЛНР: Киев передаст в четверг 15 пленных

КИЕВ, 25 ноя — РИА Новости Украина. Киев передаст в четверг самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам 15 пленных в одностороннем порядке, заявила в среду РИА Новости руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

"Завтра в районе Майорска Донецкой области с 14.00 до 15.00 по киевскому времени Украина в одностороннем порядке передает 15 человек", — сказала она.

По словам Кобцевой, принимать пленных будут пять человек из ЛНР и десять — из ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.