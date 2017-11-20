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    Россия

    Консул провел встречу с арестованным в РФ Павлом Грибом: тело усыпано язвами

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    Украинский консул, который встретился с Павлом Грибом на семь минут, заявил, что им запретили общаться на украинском языке. Состояние здоровья парня ухудшается, добавил он.
    Павел Гриб
    kommersant.ru

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Встреча удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба с украинским консулом длилась сегодня, 20 ноября, семь минут. Об этом в Facebook сообщил отец парня Игорь Гриб.

    Пост Игоря Гриба в Facebook

    По его словам, во время встречи было запрещено говорить на украинском языке и передавать лекарства.

    "Павел капюшон не снимает, тело обсыпано язвами, состояние здоровья ухудшается", – сообщил отец.

    Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. Затем МИД Украины сообщил, что Гриба посетил украинский консул.

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