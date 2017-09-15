Украинца Гриба перевели из СИЗО РФ в больницу - родственники

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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. 19-летнего украинца Павла Гриба, которого похитили в Белоруссии и перевезли в Краснодарское СИЗО, перевели в больницу. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила его сестра Ольга Гриб.

"Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, будто на обследование. Но в какую именно и почему, мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимый врачей", – отметила сестра украинца.

Она считает, что возможно "российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей" опровергнуть диагноз Павла Гриба — "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение приема медикаментов, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.