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    Россия

    Украинца Гриба перевели из СИЗО РФ в больницу - родственники

    (обновлено: )21
    Павла Гриба, сына украинского офицера, перевели из СИЗО в больницу. По словам сестры Ольги Гриб, у брата "синдром портальной гипертензии". Нарушение приема может привести к фатальным последствиям.
    Павел Гриб
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 сен — РИА Новости Украина. 19-летнего украинца Павла Гриба, которого похитили в Белоруссии и перевезли в Краснодарское СИЗО, перевели в больницу. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила его сестра Ольга Гриб.

    "Нам известно, что его перевели из СИЗО в больницу, будто на обследование. Но в какую именно и почему, мы не знаем. К нему не допускают ни украинских консулов, ни независимый врачей", – отметила сестра украинца.

    Она считает, что возможно "российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей" опровергнуть диагноз Павла Гриба — "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение приема медикаментов, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

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