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    Общество

    Консул посетил украинца Гриба, вывезенного из Белоруссии в РФ

    (обновлено: )2201
    Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца сообщила, что дипломатам так и не было предоставлено разрешения на обследование Павла Гриба украинскими врачами.
    Павел Гриб
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Консул посетил украинца Павла Гриба, заявила в понедельник официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца.

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    Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель и не выходит на связь. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от Министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе.

    "Наши консулы посетили сегодня Павла Гриба. Но не предоставлено разрешения на обследование украинскими врачами. Требуем обеспечить доступ врачей", — написала она в Беца в Twitter.

    Ранее родственники задержанного заявляли, что "российские спецслужбы попытаются с помощью своих врачей" опровергнуть диагноз Павла Гриба — "синдром портальной гипертензии", из-за которого он вынужден ежедневно принимать лекарства. Нарушение приема медикаментов, по словам родных, может привести к фатальным последствиям.

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