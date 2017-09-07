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    Россия

    Пропавшего сына украинского офицера нашли в СИЗО России

    (обновлено: )56150
    Как сообщается, информацию о местонахождении Павла Гриба получили в Министерстве иностранных дел Украины. Он находится в следственном изоляторе российского города Краснодар.
    Пропавший в Белоруссии Павел Гриб 1998 года рождения
    Facebook Andriy Tsaplienko

    КИЕВ, 7 сен — РИА Новости Украина. Пропавший 24 августа в Беларуссии 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар. Об этом УНИАН сообщил его отец, офицер запаса Игорь Гриб.

    По его словам, эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины. "Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне это сообщили в Министерстве иностранных дел", — сказал Гриб.

    Также он добавил, что в первую очередь намерен посетить своего сына.

    "Мы будем бороться за него, навестить нужно", — сказал Гриб.

    Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Украины поручило украинским консулам в сотрудничестве с компетентными органами Российской Федерации и Беларуси установить местонахождение сына члена общественного совета Государственной пограничной службы Украины Игоря Гриба 19-летнего Павла.

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