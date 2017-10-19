МИД выразил протест в связи с продлением в России ареста Павла Гриба

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением российского суда продлить арест украинцу Павлу Грибу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. Затем МИД Украины сообщил, что Гриба посетил украинский консул.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением 18.10.2017 г. Октябрьского районного суда г. Краснодар Российской Федерации продлить до 4 января 2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", — говорится в сообщении.

Фото из открытых источников Павел Гриб

Также МИД заявляет, что после отказа в обследовании состояния здоровья Гриба украинскими врачами на выполнение решения ЕСПЧ возлагают всю полноту ответственности за жизнь и здоровье украинца на российскую сторону.