наверх
19.10.201701:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    МИД выразил протест в связи с продлением в России ареста Павла Гриба

    (обновлено: )15
    В МИД Украины заявили, что всю полноту ответственности за жизнь и здоровье украинца Павла Гриба, вывезенного с территории Белоруссии, возлагают на российскую сторону.
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с решением российского суда продлить арест украинцу Павлу Грибу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    В Индии одесские моряки сидят за решеткой с крысами и тараканами
    Думская.net
    В Индии одесские моряки сидят за решеткой с крысами и тараканами

    Ранее сотрудник Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына Павла, который уехал в белорусский Гомель. Отец заявил, что ездил в Гомель и там выяснил, что Павел находится в розыске по статье 205 УК РФ "террористический акт". Позже Игорь Гриб заявил, что получил от министерства иностранных дел Украины информацию, что его сын находится в РФ в следственном изоляторе. Затем МИД Украины сообщил, что Гриба посетил украинский консул.

    Читайте также: Скажи мне, кто твой друг. Список врагов Порошенко

    "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением 18.10.2017 г. Октябрьского районного суда г. Краснодар Российской Федерации продлить до 4 января 2018 года срок содержания под стражей незаконно задержанного и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", — говорится в сообщении.

    Фото из открытых источников
    Павел Гриб

    Также МИД заявляет, что после отказа в обследовании состояния здоровья Гриба украинскими врачами на выполнение решения ЕСПЧ возлагают всю полноту ответственности за жизнь и здоровье украинца на российскую сторону.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Полиция пошли на штурм палаточного городка под Радой
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов