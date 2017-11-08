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    Умерла дочь Людмилы Гурченко

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    Адвокат дочери Людмилы Гурченко сообщил, что Мария Королева скончалась от проблем с сердцем на 59-м году жизни.
    Мария Королева (дочь Людмилы Гурченко)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя – РИА Новости Украина. Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева в среду ушла из жизни на 59-м году жизни, сообщил РИА Новости ее адвокат Шота Горгадзе.

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    "Сердце. Насколько я знаю, смерть была внезапной", — сказал он. Адвокат добавил, что дата похорон еще не назначена.

    Королева – дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

    "В настоящее время я работаю над тем, чтобы дочь была похоронена рядом со своей легендарной матерью", — отметил адвокат. Он сказал, что тут есть некоторые сложности, так как получить место на Ваганьковском кладбище сложно.

    Ранее сообщалось, что на 53-м году жизни умер актер театра и кино, сценарист, режиссер, член национального союза кинематографистов, заслуженный артист Украины Тарас Денисенко.

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