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    Культура

    Скончался экс-участник AC/DC Джордж Янг

    (обновлено: )58
    Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, но в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов.
    Австралийский рок-музыкант Джордж Янг (справа)
    smh.com.au

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. На 71 году жизни умер австралийский рок-музыкант Джордж Янг, игравший в группах AC/DC и Easybeats, сообщила группа AC/DC.

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    "С болью в сердце мы должны объявить о смерти нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и указаний не было бы AC/DC", — сообщила группа.

    Джордж Янг родился в 1946 году в Шотландии, но в 1963 году его семья переехала в Австралию. Спустя некоторое время он организовал группу Easybeats, просуществовавшую до конца 60-х годов. Он также принимал участие в деятельности группы AC/DC, основателями которой являются его младшие братья Ангус и Малькольм.

    Напомним, в прошлом году солист Guns N' Roses Аксель Роуз был объявлен новым фронтменом легендарной австралийской рок-группы AC/DC в связи с проблемами со здоровьем у вокалиста Брайана Джонсона.

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