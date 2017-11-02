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    Культура

    В Одессе скончался знаменитый украинский режиссер

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    На Одесской киностудии Вадим Костроменко работал 60 лет. Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко стали художественный фильм "Квартет Гварнери" и телевизионный фильм "Секретный фарватер".
    Кинорежиссер Вадим Костроменко
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В Одессе н  ума 84-ом году жизни скончался известный украинский режиссер Вадим Костроменко, сообщает пресс-служба Одесской киностудии.

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    "На 84-м году ушел из жизни украинский режиссер-постановщик, оператор, сценарист, писатель, Заслуженный деятель искусств Украины, директор Музея кино Вадим Костроменко", — говорится в сообщении.

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    На Одесской киностудии Костроменко трудился 60 лет. В качестве оператора он снял 13 художественных лент, в том числе вместе со знаменитым советским кинорежисером Марленом Хуциевым работал над легендарным фильмом "Весна на Заречной улице".

    Наиболее известными режиссерскими работами Костроменко стали художественный фильм "Квартет Гварнери" (1978 г.) и телевизионный фильм "Секретный фарватер" (1986 г.).

    Думская.net
    Кинорежиссер Вадим Костроменко

    Костроменко также работал с Владимиром Высоцким, Людмилой Гурченко, Петром Тодоровским, Николаем Рибниковим, Натальей Фатеевой и многими другими.

    Церемония прощания с режиссером состоится в пятницу, 3 ноября, в 11.00 на Одесской киностудии.

    Напомним, в июне скончался народный артист Украины Александр Громыш

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