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    Россия

    Младенец погиб в России, застряв головой в биотуалете

    (обновлено: )22601
    Согласно предварительным данным, мать обнаружила своего девятимесячного сына, который, головой и верхней частью туловища застрял в ведре биотуалета.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Девятимесячный ребенок погиб в Саратовской области после того, как застрял головой в домашнем биотуалете, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Екатерина Котлова.

    В Индии родился ребенок с двумя головами. Видео
    Universal M Online/Youtube
    В Индии родился ребенок с двумя головами

    "По предварительным данным, днем 5 ноября мать обнаружила своего девятимесячного сына, который, предположительно, головой и верхней частью туловища застрял в ведре биотуалета. Женщина попыталась оказать ему помощь, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — сказала собеседница агентства.

    По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнила Котлова.

    Ранее сообщалось, что в Московской области десятимесячный ребенок утонул во время купания в ванной.

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