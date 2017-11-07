Младенец погиб в России, застряв головой в биотуалете

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Девятимесячный ребенок погиб в Саратовской области после того, как застрял головой в домашнем биотуалете, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя регионального СУСК РФ Екатерина Котлова.

"По предварительным данным, днем 5 ноября мать обнаружила своего девятимесячного сына, который, предположительно, головой и верхней частью туловища застрял в ведре биотуалета. Женщина попыталась оказать ему помощь, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка", — сказала собеседница агентства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уточнила Котлова.

Ранее сообщалось, что в Московской области десятимесячный ребенок утонул во время купания в ванной.