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    Россия

    В России на Забайкайле украли и съели щенка алабая

    (обновлено: )20010
    В результате расследования выяснилось, что 20-летний местный житель выкрал щенка породы алабай и съел его.
    Алабай
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Житель забайкальского города Хилок украл трехмесячного щенка породы алабай и съел его, сообщает краевой главк МВД.

    По данным полиции, об исчезновении сообщила хозяйка щенка.

    "Полицейские провели комплекс розыскных мероприятий, в ходе которых удалось установить подозреваемого в краже собаки. Им оказался 20-летний местный житель. К сожалению, вернуть питомца хозяйке не удалось, выяснилось, что молодой человек употребил его в пищу", — говорится в сообщении.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

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