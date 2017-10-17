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    Фотоленты

    Американская журналистка запустила линию производства пива для собак

    (обновлено: )0
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws
    instagram.com/beerpaws

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    В США запустили производство пива для собак, чтобы хозяева и их домашние любимцы одинаково радовались каждой пятнице и могли выпить вместе.

    Американка Кристалл Виб работала репортером газеты, но оставила журналистику, чтобы производить собачье пиво. Все началось с того, что Виб увидела собаку, к ошейнику которой была пристегнута открывалка для бутылок. Вскоре она начала продавать такие же ошейники в своем блоге для собак.

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    Позже клиенты обратились к ней с просьбой придумать особый напиток для их любимцев. Девушка создала экспериментальное безалкогольное пиво из говядины, солодового экстракта и вегетарианского глюкозамина.

    Сейчас компания Кристалл Beer Paws сотрудничает с пивоварнями всей Америки. А в августе 2017 года стала официальным партнером ежегодного собачьего фестиваля Dog Daze of Summer в Небраске. Одна бутылка такого пива обойдется хозяину питомца в 8 долларов.

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