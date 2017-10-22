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    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии (18+)

    (обновлено: )21
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии
    REUTERS Beawiharta

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    Жестокая Азия. Бои на выживание бойцовых собак и диких кабанов в Индонезии

    В Индонезии растет популярность жестоких боев на выживание между собаками и дикими кабанами, сообщает Reuters. На арену запускают бойцовского пса (чаще — питбультерьера) и дикое животное. Стоимость участия варьируется от 15 до 150 долларов — в зависимости от размера собаки. Если пес победит, его хозяин получает две тысячи долларов.

    Такая "забава" практикуется в Западной Яве с 1960-х годов. Именно тогда регион наводнили толпы диких кабанов и на них начали организовывать массовую охоту. Большинство местных жителей не видят в боях ничего криминального и считают их элементом охоты.

    "Это уже стало частью нашей традиции и культуры", — рассказал журналистам один из организаторов боев Нур Хади.

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    Однако зоозащитники придерживаются другой точки зрения. 

    "Это преступление против животных. Правительство и некоммерческие организации должны положить конец этим соревнованиям", — настаивает индонезийский зоозащитник Марисон Гуачино.

    Заводчик Агус Бадуд в разговоре с Reuters пояснил, что бои приносят местным жителям дополнительный источник дохода.

    "Я принимаю участие в этом соревновании, чтобы повысить цену своих собак", — признался Бадуд, пояснив, что игнорировать подобные события было бы непрофессионально.

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