В центре Киева из-под супермаркета женщина украла дорогую собаку

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В центре Киева в районе гостиницы Салют и парка Славы у киевлянки украли таксу, которую она привязал у супермаркета.
На кадрах видеонаблюдения зафиксирована и виновница происшествия, которая ведет сопротивляющуюся собаку от магазина.
Хозяйка отмечает, что животное больно и требует постоянного лечения.
Момент кражи таксы
Такса, которую украла женщина возле супермаркета в Киеве
Ранее общественный деятель и депутат Киевского городского совета Александр Пабат сообщил, что в Киеве стали чаще воровать с прилавком магазинов и супермаркетов.