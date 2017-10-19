В центре Киева из-под супермаркета женщина украла дорогую собаку

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В центре Киева в районе гостиницы Салют и парка Славы у киевлянки украли таксу, которую она привязал у супермаркета.

На кадрах видеонаблюдения зафиксирована и виновница происшествия, которая ведет сопротивляющуюся собаку от магазина.

Хозяйка отмечает, что животное больно и требует постоянного лечения.

Алина Шпак, facebook Момент кражи таксы

Алина Шпак, facebook Такса, которую украла женщина возле супермаркета в Киеве

Ранее общественный деятель и депутат Киевского городского совета Александр Пабат сообщил, что в Киеве стали чаще воровать с прилавком магазинов и супермаркетов.