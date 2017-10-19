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19.10.201712:54
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    Киев

    В центре Киева из-под супермаркета женщина украла дорогую собаку

    (обновлено: )22110
    Хозяйка пропавшей собаки рассказала, что привязала животное у входа в супермаркет и ушла в магазин. Она просит женщину, укравшую собаку, вернуть животное в семью и обещает, что ей за это "ничего не будет".
    Момент кражи таксы
    Алина Шпак, facebook

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. В центре Киева в районе гостиницы Салют и парка Славы у киевлянки украли таксу, которую она привязал у супермаркета.

    На кадрах видеонаблюдения зафиксирована и виновница происшествия, которая ведет сопротивляющуюся собаку от магазина.

    Хозяйка отмечает, что животное больно и требует постоянного лечения. 

    Алина Шпак, facebook
    Момент кражи таксы
    Алина Шпак, facebook
    Такса, которую украла женщина возле супермаркета в Киеве

    Ранее общественный деятель и депутат Киевского городского совета Александр Пабат сообщил, что в Киеве стали чаще воровать с прилавком магазинов и супермаркетов.

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