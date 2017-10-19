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    Канадский "закон Магнитского" противоречит здравому смыслу, заявили в РФ

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    США - Россия: санкции преткновения (578)

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    Канадский "Закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу.
    Флаг Канады
    RIA News

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Канадский "Закон Магнитского" противоречит здравому смыслу, заявило посольство России в Оттаве.

    "В противоречие здравому смыслу закон номер S-226 был поспешно подписан. Это иррациональный закон, который спонсировали уклонявшийся от налогов беглый мошенник и люди, которые ненавидят Россию", — говорится в заявлении российского посольства в своем официальном аккаунте в Twitter.

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    Под "беглым мошенником" посольство имеет в виду, вероятно, основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был заочно осужден российским судом на девять лет заключения по делу о налоговых махинациях.

    Канадский "Закон Магнитского", который предусматривает санкции против иностранных чиновников, заподозренных в коррупции и нарушении прав человека, вступил в силу, уведомил парламент Канады.

    Ранее закон был принят палатой общин, а во вторник — сенатом. Он вступил в силу в среду после получения формальной санкции от главы государства — королевы Елизаветы II.

    В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека.

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    Директор департамента Северной Америки российского МИД Георгий Борисенко заявил ранее, что если в результате принятия этого закона последует расширение канадского "черного списка" в отношении граждан России, то Москва примет зеркальные меры.

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