Трамп делегировал полномочия по санкциям в рамках "акта Магнитского"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп делегировал министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Рексу Тиллерсону полномочия по введению санкций в рамках акта Магнитского.

"Я делегирую министру финансов полномочия вводить финансовые санкции в рамках глобального акта Магнитского", — говорится в меморандуме, поступившем в РИА Новости.

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Там подчеркивается, что госсекретарю "делегируются полномочия по введению визовых санкций". Главы финансового и внешнеполитического ведомств должны будут координировать свои действия друг с другом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.