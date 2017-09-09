наверх
09.09.201704:05
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп делегировал полномочия по санкциям в рамках "акта Магнитского"

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (551)

    (обновлено: )9
    Госсекретарю Рексу Тиллерсону "делегируются полномочия по введению визовых санкций". Главы финансового и внешнеполитического ведомств США должны будут координировать свои действия друг с другом.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп делегировал министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Рексу Тиллерсону полномочия по введению санкций в рамках акта Магнитского.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трамп "подчистил" после Обамы и вызвал новое волнение в США

    "Я делегирую министру финансов полномочия вводить финансовые санкции в рамках глобального акта Магнитского", — говорится в меморандуме, поступившем в РИА Новости.

    Читайте также: РФ — США: противостояние до последнего дипломата

    Там подчеркивается, что госсекретарю "делегируются полномочия по введению визовых санкций". Главы финансового и внешнеполитического ведомств должны будут координировать свои действия друг с другом.

    США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Несколько месяцев назад "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по версии США, права человека.

    Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв автомобиля в центре Киева
    Криминал крепчает. Взрыв авто в центре Киева
    Порошенко выступил в Верховной Раде
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия